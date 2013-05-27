وزير الإعلام يأمر بالتحقيق في "إهمال" بث زيارة الرئيس إلى إثيوبيا على الهواء

مصدر بالشؤون القانونية: توجيه الاتهامات غير وارد باللائحة

كتب : انتصار حسني الإثنين 27-05-2013 16:47

طلب صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، من الشؤون القانونية بقطاع الأخبار، التحقيق مع بعض العاملين فى إدارة التبادل الإخبارى بالقطاع بدعوى إهمالهم في بث زيارة الرئيس محمد مرسي إلى إثيوبيا، لحضور الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد الأفريقى على الهواء مباشرة، حيث تم الاكتفاء بإذاعته مسجلا فى النشرات الإخبارية، وهو ما اعتبره الوزير إهمالا مهنيا وتقصيرا متعمدا فى تغطية أخبار الرئيس.

ودافع العاملون عن موقفهم بأنه كان من المفترض أن يحصلوا على "لينك" البث المباشر من التليفزيون الأثيوبى، لكنهم فوجئوا بأن التليفزيون الأثيوبى لم يذع لحظة وصول الرئيس مرسي على الهواء مباشرة، على عكس ما حدث مع باقى الرؤساء الذين حضروا المؤتمر.

وكشف مصدر مسؤول بالشؤون القانونية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن أى تهمة يوجهها صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام أو شكرى أبوعميرة المكلف بتسيير أعمال رئاسة الاتحاد، إلى أي من العاملين في ماسبيرو، ليس لها أساس في لوائح عقوبات العمل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبالتالى سيتم حفظ أي تحقيق فيها دون أى عقوبات، حسب قوله.