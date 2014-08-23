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الأهلي يخطف الصدارة بالتعادل مع النجم

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تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد التعادل مع النجم الساحلي سلبيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وتأهل الأهلي في صدارة المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع سيوي سبورت الذي جمع تسع نقاط بالتساوي مع الفريق الأحمر.

وشهدت المباراة عدة فرص خطيرة من النجم، بينما لم يظهر للأهلي أنياب هجومية على الفريق التونسي.

وبذلك يتأهل الأهل لمواجهة إما ليوبار الكونجولي أو القطن الكاميروني حسب نتائج مباريات الأحد.

أخطر فرص الأهلي على مرمى النجم كانت عن طريق غازي عبد الرزاق بتحويلها تجاه مرماه أثناء خروجه. (شاهدها من هنا)

ولكن شريف إكرامي حارس الأهلي أنقذ فريقه من فرصة هدف رائع، ففي الدقيقة 75 يراوغ بدور لاعب النجم ثنائي دفاع الفريق الأحمر ويصوب بيساره ولكن تألق إكرامي. (شاهدها من هنا)

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة التاسعة بالتساوي مع سيوي الذي فاز بثلاثية نظيفة على نكانا.

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فيديو اليوم السابع