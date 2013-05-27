العاملون بالقنوات الإقليمية يوقعون على استمارة "تمرد" في حراسة أمن "ماسبيرو"

كتب : انتصار حسني الإثنين 27-05-2013 17:00

وقع، أمس، عدد كبير من العاملين بالقنوات الإقليمية، الذين قاموا بالتظاهر أمام مكتب شكري أبو عميرة، المكلف برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على استمارات "تمرد"، حيث تم توزيع الاستمارات من جانب بعض العاملين داخل "ماسبيرو"، والذين تطوعوا للعمل في الحملة مؤخرا.

وتم توزيع الاستمارات وتوقيعها رغم وجود العاملين بقطاع الأمن بـ"ماسبيرو" في مكان التظاهر، إلا أنهم رفضوا أي محاولة للتدخل، خوفا من إثارة حفيظة المتظاهرين أو حدوث أي اشتباكات بين الطرفين، خاصة في ظل وجود تعليمات أمنية بعدم الاشتباك مع أي متظاهرين.