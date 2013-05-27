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وزير الإعلام يستقبل مستشار رئيس الوزراء التركي ويبحثان تبادل البرامج والأعمال الدرامية

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وزير الإعلام يستقبل مستشار رئيس الوزراء التركي ويبحثان تبادل البرامج والأعمال الدرامية وزير الإعلام يستقبل مستشار رئيس الوزراء التركي ويبحثان تبادل البرامج والأعمال الدرامية

كتب : انتصار حسني الإثنين 27-05-2013 17:16

استقبل صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، الدكتور جمال الدين هاشمي، مستشار رئيس الوزراء التركي، ورئيس لجنة الدبلوماسية التركية، وتناول اللقاء الإعداد للزيارة التي سيقوم بها وزير الإعلام والوفد المرافق له إلى أنقرة قريبا، بدعوة من نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت أرينش.

وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات المصرية التركية، خصوصا في مجال الإعلام، ومناقشة ما سبق الاتفاق عليه بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشبكة الإذاعة والتليفزيون التركية لتبادل البرامج والأخبار والأعمال الدرامية.

ورحب عبدالمقصود بتقديم وزارة الإعلام المصرية عددا من المنح التدريبية للإعلاميين الأتراك الناطقين باللغة العربية، لتدريبهم بمعهد تدريب الإذاعة والتليفزيون.

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