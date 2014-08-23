أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. حفل زفاف جماعى بالإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. حفل زفاف جماعى بالإسكندرية بالصور.. حفل زفاف جماعى بالإسكندرية

أقام ناى الروتارى الإسكندرية، مارين بالتعاون مع جمعية الريادة حفل زفاف جماعى لعدد 50 عريس وعروسة، وذلك بحضور اللواء طارق مهدى – محافظ الإسكندرية وعدد من الفنانين، والدكتور أحمد سعاده – محافظ المنطقة الروتارية ، والدكتور أيوب أيوب، ممثل الروتارى العالمى لدى جامعة الدول العربية، وتخلل الحفل فقرات غنائية وراقصة، وتمنى المحافظ للأزواج العمر المديد والعيش فى سعاده.

وأكدت أميمة الشيخ، رئيس نادى الروتارى مارين أنه تم الإستعداد لهذا الحفل عن طريق توفير عدد من السلع المعمرة والأدوات المنزلية وكل مستلتزمات بيت الزوجية للعرايس عن طريق التبرعات ودعم رجال الأعمال، وأن من بين العرسان عدد من الأيتام والمعاقين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا