بالصور.. حفل زفاف جماعى بالإسكندرية

أقام ناى الروتارى الإسكندرية، مارين بالتعاون مع جمعية الريادة حفل زفاف جماعى لعدد 50 عريس وعروسة، وذلك بحضور اللواء طارق مهدى – محافظ الإسكندرية وعدد من الفنانين، والدكتور أحمد سعاده – محافظ المنطقة الروتارية ، والدكتور أيوب أيوب، ممثل الروتارى العالمى لدى جامعة الدول العربية، وتخلل الحفل فقرات غنائية وراقصة، وتمنى المحافظ للأزواج العمر المديد والعيش فى سعاده.

وأكدت أميمة الشيخ، رئيس نادى الروتارى مارين أنه تم الإستعداد لهذا الحفل عن طريق توفير عدد من السلع المعمرة والأدوات المنزلية وكل مستلتزمات بيت الزوجية للعرايس عن طريق التبرعات ودعم رجال الأعمال، وأن من بين العرسان عدد من الأيتام والمعاقين.