إحباط محاولة 49 هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

احبطت قوات حرس الحدود بالبرلس بالتعاون مع المباحث احباط عملية تهريب مواطنين الى دول الاتحاد الاوروبي عبر مياة البحر المتوسط بشاطيئ البرلس

> كانت المعلومات قد توافرت لدى رجال مخابرات حرس الحدود بالبرلس اعتزام المهربين تهريب عدد من المواطنين فى هجرة غير شرعية الى دول الاتحاد الاوروبى واستخدام شاطيئ البرلس مسرحا للعملية.

وتمت متابعة تحركات المجموعة التى تم تجميعها فى اتوبيس وتواجدوا بمنطقة العمليات اما منطقة بربحرى وقبل انزالهم الى شاطيئ البحر كانت القوات تحاصرهم وتم القاء القبض عليهم وعددهم 49مواطن من السودان ومصر.

واعترف المواطنين بان شخصان اتفقا معهم على مبلغ 25ألف جنيه مصرى او 2500دولار مقابل تهريبهم عبر مركب كان ينتظرهم فى المياة الدولية

> احيل الضحايا الى النيابة التى تولت التحقيق.