النيابة تحقق مع صاحبة مقطع الفيديو الجنسي المنتشر علي يوتيوب

بدأت النيابة تحقيقاتها مع “رباب.ش” صاحبة مقطع الفيديو الجنسى الذى انتشر على موقع يوتيوب.

كان العميد هشام عكاشة مدير إدارة مكاحة الآداب بالجيزة، قد رصد انتشار مقطع فيديو على موقع “يوتيوب” لساقطة تمارس الجنس مع شاب، وتروج لنفسها على شبكة الإنترنت، ومن خلال إجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمة وتبين أنها تدعى “رباب.ش” مسجلة أداب وتقيم بمنطقة الهرم.

وبإعداد كمين لها تمكن الرائدان محمد دبوس ومحمد سعيد ضابطى مباحث الآداب من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقطع الفيديو على شبكة الإنترنت للترويج لنفسها واستقطاب راغبى المتعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.