أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النيابة تحقق مع صاحبة مقطع الفيديو الجنسي المنتشر علي يوتيوب

Google+ Print
النيابة تحقق مع صاحبة مقطع الفيديو الجنسي المنتشر علي يوتيوب النيابة تحقق مع صاحبة مقطع الفيديو الجنسي المنتشر علي يوتيوب

المتهمة – صاحبة المقطع الشهير علي يوتيوب

 

بدأت النيابة تحقيقاتها مع “رباب.ش” صاحبة مقطع الفيديو الجنسى الذى انتشر على موقع يوتيوب.

كان العميد هشام عكاشة مدير إدارة مكاحة الآداب بالجيزة، قد رصد انتشار مقطع على موقع “يوتيوب” لساقطة تمارس الجنس مع شاب، وتروج لنفسها على الإنترنت، ومن خلال إجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمة وتبين أنها تدعى “رباب.ش” مسجلة أداب وتقيم بمنطقة الهرم.

وبإعداد كمين لها تمكن الرائدان محمد دبوس ومحمد سعيد ضابطى مباحث الآداب من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقطع الفيديو على شبكة الإنترنت للترويج لنفسها واستقطاب راغبى المتعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة