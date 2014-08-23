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بالفيديو.. ضبط خليه إخوانيه بالمنوفية بحوزتها قنابل محلية الصنع

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بالفيديو.. ضبط خليه إخوانيه بالمنوفية بحوزتها قنابل محلية الصنع بالفيديو.. ضبط خليه إخوانيه بالمنوفية بحوزتها قنابل محلية الصنع

الخلية الإخوانية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام، والأمن الوطنى، وقوات الأمن المركزى فى ضبط إثنين من عناصر تنظيم الإخوان، وبحوزتهما قنابل محلية الصنع ومواد خام وأدوات تستخدم فى تصنيع المتفجرات.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى بمأمورية إستهدفت ضبط إثنين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، وهما كلاً من    كرم فتحى حسن زهران – سن 46 – مزارع ، و طاهر فتحى حسن زهران – سن 44 – جزار ( شقيق الأول ) ومقيمان بدائرة قسم شرطة سرس الليان . حيث تم ضبطهما بمسكنهما .. وبحوزتهما الآت

عبوات لقنابل محلية الصنع عبارة عن مواسير محكمة الغلق بطبه من الجهتين بداخلها مادة البارود – كمية من مادة البارود وزنت ( 7 كيلو جرام ) - كمية من مادة الكبريت وزنت ( 500 جرام ) -  كمية من مادة السيلكون،و كرتونة بها كمية كبيرة من البلى الزجاجى، و برطمان به مادة برمنجانات البوتاسيوم وزنت ( 1 كيلو جرام )، بالإضافة إلي  منشورات وشعارات خاصة بتنظيم الإخوان.

بالفحص تبين أن العبوات المضبوطة مماثلة للعبوات التى إستخدمت فى أعمال تخريب محولات كهرباء قرية طنبدى بمدينة شبين الكوم بتاريخ 18 أغسطس الجارى ، وكذا عبوة سبق العثر عليها أمام نقابة التطبيقيين وتم إبطال مفعولها .

وعلي الفور، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

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