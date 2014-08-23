مختار جمعة: تعديل قانون الأوقاف خلال الأيام المقبلة

قال وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة إن الوزارة ستتقدم بتعديلات لقانون الأوقاف خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات الجديدة تمت تحت رعاية واهتمام خاص من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور مختار جمعة خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم السبت، أن الفساد بوزارة الأوقاف لم ينته بنسبة 100% إلا أنه في إطار التحول للأفضل، وأنه نتيجة الإجراءات الحاسمة تحولت وزارة الأوقاف من الهيئة الأكثر فسادا إلى الأكثر إنجازا، لافتا إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الحاسمة لإعادة هيكلة تحصيل أموال الأوقاف مما أدى إلى زيادة الحصيلة المالية من إيرادات الوقف بنسبة تتراوح من 60% إلى 70%.

وأوضح أن الوزارة ستعلن قائمة سوداء بأسماء المعتدين على أموال الوقف حتى يعلم المواطنون جميعا من المعتدين على مال الوطن، لافتا إلى أن الوزارة لجأت إلى حصر جميع التعديات على أراضى وأموال الوقف العام، وأنه سيتم البدء بحصر كافة التعديات دون تحفظ.

وقال إن الوزارة لديها خطة لتشغيل وإنارة المساجد باستخدام الطاقة الشمسية، ويتم تجربة المشروع حاليا في 10 مساجد على مستوى الجمهوية بالتعاون مع العديد من المستثمرين لتعميم تلك التجربة، كما سيتم استغلال فائض الطاقة المتولدة في تغذية الشبكات الرئيسية للطاقة، مشيرا إلى أنه تم تأسيس 5 شركات متخصصة في العناية وإدارة أموال الوقف وهي شركات زراعية وإسكان وطاقة وصيانة وأمن وحراسة.

وتابع الدكتور مختار جمعة أنه تم حصر 3400 مسجد من المساجد القديمة التي تحتاج إلى الإحلال والتجديد، حيث تم تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه من فائض الوقف وموازنة الدولة لتطوير المساجد، مضيفا أنه تم تحسين أوضاع الأئمة من خلال زيادة إيرادات الوقف، وأن أوضاعهم لا تزال في حاجة للتحسن.

وقال إنه سيتم تطوير محيط مسجد أبي العباس المرسي بالاسكندرية ، لمنع الباعة الجائلين من استغلاله، و إغلاق المساحات المحيطة للمسجد من المقاهي وضمها لإدارته، لافتا إلى أنه قرر نقل إمام مسجد أبي العباس المرسي في الإسكندرية،إلى محافظة مطروح، وتوقيع جزاءات على العاملين بالمسجد، وذلك نتيجة ما وصفه بحالة الإهمال التي وجد عليها المسجد والتي لا تليق بقيمته التاريخية، كما قام بإنذار وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وأمهله فترة أسبوعين لاتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين صورة المسجد، وإزالة الإشغالات بساحته بعد قيام عدد من البلطجية بالسيطرة على ساحة المسجد الخارجي لأغراض شخصية.

ولفت إلى أن مصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية غير عادية، كما أن هناك فرقا بين محاربة التطرف ومواجهة التدين، مشيرا إلى أن تفهم الإسلام الصحيح وسماحته هو الأساس في مواجهة التطرف ،وان الدولة تحارب التطرف، مؤكدا ضرورة تربية المسلم تربية سليمة منذ الصغر.

وشدد وزير الاوقاف على انه لن يسمح لأي قيادة او شخص لا ينتمي للأزهر بتولى أي قيادة بالأوقاف.

حضر اللقاء محافظ الاسكندرية اللواء طارق مهدي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية احمد الوكيل وأعضاء الغرفة بالاسكندرية.

أ ش أ