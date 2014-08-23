جمارك المطار تضبط 21 جهاز «آي فون» بحوزه راكب

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا حاول تهريب 21 جهاز أى فون داخل بطانية كانت بصحبته لدى عودته من الكويت وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى وافق على التصالح وسداد الغرامات المقررة عليه .

صرحت مصادر بجمارك المطار أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طائرة الجزيرة القادمة من الكويت إشتبه عمران بخي مدير الجمرك فى حقائب الراكب ” ط . س ” كان يحمل بطانية وبتفتيشها بمعرفة محمد سرحان رئيس قسم الجمرك تبين وجود 21 جهاز آى فون ، أمر أحمد حسن عبدالمجيد وكيل الوزارة لشئون الجمارك بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب واتخاذ الإجراءات القانونيه معه .