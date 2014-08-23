أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جمارك المطار تضبط 21 جهاز «آي فون» بحوزه راكب

Google+ Print
جمارك المطار تضبط 21 جهاز «آي فون» بحوزه راكب جمارك المطار تضبط 21 جهاز «آي فون» بحوزه راكب

 

مطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا حاول تهريب 21 جهاز أى فون داخل بطانية كانت بصحبته لدى عودته من الكويت وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى وافق على التصالح وسداد الغرامات المقررة عليه .

صرحت مصادر بجمارك المطار أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طائرة الجزيرة القادمة من الكويت إشتبه عمران بخي مدير الجمرك فى حقائب الراكب ” ط . س ” كان يحمل بطانية وبتفتيشها بمعرفة محمد سرحان رئيس قسم الجمرك تبين وجود 21 جهاز آى فون ، أمر أحمد حسن عبدالمجيد وكيل الوزارة لشئون الجمارك بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب واتخاذ الإجراءات القانونيه معه .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا