محلب يكلف وزير الإسكان ببدء تنفيذ الطريق الدائرى كشريان لتنمية “العلمين الجديدة”

قام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يرافقه عدد من الوزراء، اليوم السبت، بتفقد موقع مدينة العلمين الجديدة، ومنطقة مارينا الجديدة، حيث شرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أهم ركائز التنمية المقترحة بمخطط تنمية المنطقة.

وكلف المهندس محلب، وزير الإسكان بالبدء على الفور في تنفيذ الطريق الدائري بالمدينة، لأنه – حسبما أكد المخطط – شريان تنموي مهم للمدينة.

وأكد وزير الإسكان أن هناك عدة مميزات نسبية لموقع مدينة العلمين الجديدة، منها توافر ركائز لأنشطة اقتصادية متنوعة في نطاق المدينة وما حولها تكفى لاستيعاب من ٣ إلي ٤ ملايين نسمة، إضافة إلي توافر البنية التحتية الداعمة للنمو، “شبكة الطرق، المطار، السكك الحديدية، وغيرها”، وتوافر المساحات الأرضية الصالحة للتنمية العمرانية، والتي لا تتعارض مع الاستخدامات الأخري، كالزراعة والسياحة، كما تتميز بوجود اتصال بين الموقع ومساحات شاطئية جارى تنميتها كمراكز سياحية، إضافة إلي قربها من المراكز العمرانية الشرقية في الحمام، وبرج العرب، ومن شبكة المواصلات الإقليمية “طريق دولي ساحلي، طريق وادي النطرون”.

وأشار إلي أن الرؤية العامة لتخطيط مدينة العلمين الجديدة تهدف إلي إنشاء مدينة متوافقة بيئيا، توفر مستويات مرتفعة من جودة الحياة، وتطبق أفضل الممارسات البيئية، خاصة عند الإمداد بمرافق البنية الأساسية: استخدام مصادر جديدة ومتجددة للطاقة، استخدام تكنولوجيا تحلية المياه وإعادة الاستخدام، توفير قدر مناسب من المناطق المفتوحة والخضراء، مع إعادة تدوير المخلفات الصلبة، وخلق بيئة عمرانية متطورة، وإنشاء منطقة صناعية صديقة للبيئة.

كما تفقد المهندس إبراهيم محلب – على هامش زيارته إلى الساحل الشمالي اليوم – منطقة جنوب مارينا العلمين بمركز جنوب العلمين.

وخلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول مقترح التنمية في هذه المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 3000 فدان، حيث تضمن المقترح إعداد مخطط للتنمية السياحية الشاملة في منطقة جنوب مارينا العلمين وامتداداتها العمرانية، وكذا إعداد دراسة للمناطق الأثرية في هذه المنطقة وذلك بالتنسيق مع وزارة الآثار لبحث إمكانية الاستفادة منها في الجذب السياحي لهذه المنطقة.

ووجه محلب بأهمية إعداد منطقة مارينا العلمين الجديدة وتجهيزها على النحو الذي يجعلها مؤهلة لإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية الضخمة بما يساهم في تخفيف الضغط على القاهرة وغيرها من المدن، ويساعد على ضمان تشغيل الفنادق في المنطقة طوال العام.. وأكد أن هذه المشروعات ستوفر فرص عمل كثيرة، وستضمن استمرار التدفقات السياحية على الساحل الشمالي طوال العام.

أ ش أ