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التشكيل - حمودي أساسيا لأول مرة مع بازل في مواجهة الكأس

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التشكيل - حمودي أساسيا لأول مرة مع بازل في مواجهة الكأس التشكيل - حمودي أساسيا لأول مرة مع بازل في مواجهة الكأس

أعلن باولو سوزا المدير الفني لبازل عن تشكيل فريقه لمواجهة إيطاليان في كأس سويسرا يوم السبت والتي جاء فيه أحمد حمودي أساسيا لأول مرة.

حمودي شارك في مباريات ودية فقط مع بازل، ولكنه سيلعب أساسيا مع فريقه في أول ظهور رسمي له.

وإلى جانب جناح سموحة السابق، سيشارك الأرجنتيني المخضرم والتر صامويل في الدفاع لأول مرة أيضا.

ولم يظهر النني في التشكيل الأساسي وربما يكون على مقاعد البدلاء.

وضم التشكيل:

حراسة المرمى: فايليتي

الدفاع: أجيتي - صامويل - أليجي - جونزالفيس

الوسط: جيوفري سيري دي - فابيان فراي - ديلجادو - حمودي - كالا

الهجوم: إيمبولو

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