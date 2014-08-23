حجز قضية أحداث شبرا الخيمة للحكم في 25 سبتمبر

حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة شبرا الخيمة ثان التي يحاكم فيها 11 متهما إلى 25 سبتمبر للنطق بالحكم.

ومع بدء الجلسة اعترض عضو فريق الدفاع عن المتهمين على القفص الزجاجى ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة بحجة أن المتهمين لايتمتعون بكل حقوقهم القانونية بسبب هذا القفص، وطلب رئيس المحكمة من عضو اليمين المستشار عصام على أبوالعلا الدخول إلى القفص لبيان إمكانية سماع صوت المتهمين من عدمه وأحقية دفع عضو الفريق القانوني للمتهمين ببطلان المحاكمة.

وقامت المحكمة بالنداء على عضو اليمين لبيان مدى قوة الصوت الواصل إلى المتهمين عبر القفص الزجاجى، وتبين أنه يسمع كل ما يدور بالجلسة، إلا أن المتهمين ودفاعهم أصروا على عدم سماعهم ما يدور بالقاعة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة، منها التلويح بالعنف، واستعراض القوة، وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وتكدير السلم العام.