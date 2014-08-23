ماركة POLO تطلق مجموعتها الجديدة للخريف

تعتبر ’بولو‘ الانعكاس الرمزي الجديد لشخصية المرأة العصرية. وتمزج تصاميم ’بولو‘ اللمسات البوهيمية الرومانسية بالخطوط الرياضية الأنيقة، وينساب الطابع الأمريكي المميز في الإيحاءات الحضرية الانتقائية لتضفي معاً ذوقاً شخصياً فريداً. وتتألق تصاميم ’بولو‘ بأقمشة التويد الأنيقة والفساتين السوداء البسيطة والإطلالات المفعمة بالمغامرة والجلود الأنيقة، لتتحول إلى نمط فياض بالبساطة والحيوية – وذا روح حماسية وأنيقة.

وستطرح ’بولو‘ تشكيلتها الجديدة من الأزياء النسائية في موسم خريف 2014 وذلك ضمن متجر ’بولو‘ الجديد الكائن في 711 ’فيفث آفنيو‘ بمدينة نيويورك؛ وسيتم بيعها في متاجر العلامة حول العالم، فضلاً عن باقة مختارة من المتاجر، وعبر الإنترنت من خلال موقع: RalphLauren.com/WorldofPolo.