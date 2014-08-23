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بالفيديو - شيكابالا يقبل ' تحدي الثلج ' .. ويختار شوبير وطولان

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بالفيديو - شيكابالا يقبل ' تحدي الثلج ' .. ويختار شوبير وطولان بالفيديو - شيكابالا يقبل ' تحدي الثلج ' .. ويختار شوبير وطولان

قبل محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة تحدي الثلج وفقا للدعاية لدعم مرضى ALS أو ما يعرف بالتصلب الجانبي الضموري.

سكب دلو من الماء المثلج على الرأس، هي فكرة "تحدي الثلج"، الحملة التي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل جمع التبرعات لمرضى ALS، أو ما يعرف بـ"التصلب الجانبي الضموري"

إذ أن المرض يهاجم النخاع الشوكي ويؤدي إلى صعوبات في النطق، تشنجات العضلات، وحتى الشلل.

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تقوم هذه الحملة عن طريق تحدي المشاهير لبعضهم البعض بسكب دلو من الماء المثلج على رؤوسهم، بحيث يختار كل نجم 3 آخرين على الأكثر من أجل المشاركة في التحدي خلال 24 ساعة.

ويُغرم المتخلف عن المشاركة بعد اختياره للتحدي 100 دولار يتبرع بهم لصالح مرضى ALS.

وقبل شيكابالا ترشيح عمر إسماعيل يوسف لاعب الزمالك السابق ومي الغيطي.

وتحدى الإعلامي أحمد شوبير، وحلمي طولان المدير الفني السابق للزمالك، والمطرب تامر حسني والممثلة أروا جودة.

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فيديو اليوم السابع

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