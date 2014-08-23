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وليد سليمان يقود تشكيل الأهلي أمام النجم

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وليد سليمان يقود تشكيل الأهلي أمام النجم وليد سليمان يقود تشكيل الأهلي أمام النجم

عاد وليد سليمان من جديد للتواجد أساسيا مع الأهلي أمام النجم الساحلي في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الكونفدرالية.

وكانت مشاكل وليد سليمان البدنية والطبية قد استمرت خلال الاسبوع المنصرم، علي الرغم من عودته من الإصابة.

ويبحث الأهلي عن نتيجة إيجابية في موقعته مع النجم الساحلي، لحسم التأهل إلى الدور التالي في الكونفدرالية الإفريقية.

التعادل أو الفوز يضمن التأهل بالفريق الأحمر لنصف نهائي البطولة التي لم يفز بها أي فريق مصري حتى الآن.

ويملك الأهلي 8 نقاط، ويليه نكانا بـ7 نقاط، وسيوي سبورت بـ6 نقاط، وأخيرا يأتي النجم الساحلي بـ5 نقاط.

ويلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: شريف إكرامي

الدفاع: باسم علي - سعد الدين سمير، محمد نجيب - صبري رحيل

الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، محمود تريزيجية

الهجوم: محمد فاروق، عمرو جمال، وليد سليمان

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