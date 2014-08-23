بالصور.. إستغاثة أصحاب المحلات ببنها لتوفير أماكن بديلة لهم عقب خطابات الإخلاء

استغاث أصحاب المحلات الواقعة، بجوار شريط السكك الحديد، ببنها، بالمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية للتدخل وتوفير أماكن بديلة لهم رأفة بهم وبأسرهم عقب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بإرسال خطابات عاجلة لهم بتاريخ 19أغسطس الجارى لاصحاب 40 محل وباكية لاخلائها خلال اسبوعين لتعارض اماكن تلك المحلات مع موقع تنفيذ المشروع القومى لاقامة مجموعة من الكبارى بمدينة بنها والتى تنفذها الادارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

وقال اصحاب المحلات ان اكثر من 200 أسرة سوف يتضررون من ازالة تلك المحلات حيث لا يوجد اى مصدر اخر للدخل وحياتنا تم ربطها بعائد العمل فى تلك المحلات والباكيات المؤجرة من مجلس مدينة بنها منذ اكثر من 15 عاما وكل ما نطالب به هو توفير بديل حفاظا على ابنائنا وحفاظا على العمالة التى ستتشرد جراء الازالة.

وان اكثر من 40 محلاً على وشك الازالة وسنضطر وقتها لتسريح كافة العمال الذين ستتضرر اسرهم جراء تلك الازالات التى لا نعارضها فنحن مع الصالح العام ونحترم قرارات الدولة.

ولكننا ربطنا حياتنا بتلك المصادر التى نرزق منها ويرزق غيرنا وطالب اصحاب المحلات من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بالتدخل لتوفير أماكن بديلة لهم رحمة بهم وبأسرهم ومنحهم مهلة لبيع ما بالمحلات حتى لا تكون خسائرهم كبيرة.