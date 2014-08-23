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وزير الدفاع الهندي يتوعد بالرد على إنتهاكات وقف إطلاق النار من جانب باكستان

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وزير الدفاع الهندي يتوعد بالرد على إنتهاكات وقف إطلاق النار من جانب باكستان وزير الدفاع الهندي يتوعد بالرد على إنتهاكات وقف إطلاق النار من جانب باكستان

وزير الدفاع الهندي، آرون جايتلي

توعد وزير الدفاع الهندي، آرون جايتلي، اليوم السبت، بأن يرد الجيش الهندي على انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب باكستان في ولاية جامو وكشمير.

وأدان جايتلي، حسبما أفاد نبأ لوكالة أنباء “إندو إيشيان نيوز سيرفيس” الهندية، قتل المدنيين في المناطق الحدودية لولاية جامو وكشمير في إطلاق نار باكستاني.

وقال وزير الدفاع الهندي، إن انتهاك وقف إطلاق النار من جانب باكستان في ازدياد، لكن قوات حرس الحدود والجيش التي تحرس خط السيطرة والحدود الدولية تعمل بشكل فعال وتتصدى لتلك الأفعال.

وأضاف جايتلي متحدثاً لوسائل الإعلام “جيشنا مستعد للرد على كل مخالفة، فالبلاد لديها ثقة كاملة أن الجيش يحمي الأرض ويحرص على المصلحة الوطنية”.
> وأشارت “إندو إيشيان نيوز سيرفيس” إلى أنه قتل اثنان وجرح سبعة آخرون اليوم اثر إطلاق نار كثيف من قبل الحراس الباكستانيين على قوات حرس الحدود الهنود بالقرب من الحدود الدولية في منطقة جامو.

أ ش أ

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