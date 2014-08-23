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مصرع بقال على يد أربعة أشخاص بسبب القمامة بشبرا الخيمة

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مصرع بقال على يد أربعة أشخاص بسبب القمامة بشبرا الخيمة مصرع بقال على يد أربعة أشخاص بسبب القمامة بشبرا الخيمة

المتهمين بقتل البقال

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 3 متهمين قتلوا بقال بشبرا الخيمة
> تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة اخطارًا من مامور قسم شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغًا من عبدالمقصود محمود عبدالمقصود عيد 53 سنة عامل يتهم فيه كل من “عواد . م . س “74 سنة بالمعاش ” وايمن .ع . م. س “42 سنة عامل  و”ضيف الرسول .ع .م .س” 40 عامل و”عصام .ع .م .س ” هارب ” بالتعدى بالضرب على شقيقه المدعو على محمود عبدالمقصود عيد 45 سنة صاحب محل بقاله مما ادى لوفاته فى الحال على اثر حدوث مشاجرة بينهم وبين شقيقه المتوفى وذلك بسبب قيام الأول بالقاء القمامه أمام المحل الخاص بشقيقه وفروا هاربين
> وبالإنتقال لمحل الواقعة تبين للعقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي قيام أهلية المجنى عليه بنقل الجثة لمنزله وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين من الاول حتى الثالث وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة  وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب

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