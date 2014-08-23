بالصور.. أروع 15 جسرًا طبيعيًا في العالم

لا تحاول أن تقود سيارتك فوق هذه الجسور.. بهذه الكلمات بدأت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية تقريرًا مصورًا عن «أروع الجسور الصخرية حول العالم»، وأوضحت أنه تم تشكيل ونحت هذه التكوينات الصخرية بشكل طبيعي عبر آلاف السنين من خلال تدفق تيارات المياه، التي تنحسر لاحقًا بعيدًا عن الصخور، لتنشئ ما يشبه شكل الجسر.

وإلى جولة بين تلك الجسور الطبيعية الخلابة حول العالم:

جسر «Green Bridge»- ويلز/ المملكة المتحدة:

يعد الجسر الطبيعي أحد المواقع الأكثر شهرة في مقاطعة «ويلز» البريطانية، وهو جزء من الحديقة الوطنية على ساحلبيمبروكشاير الصخري. ويتوقع علماء أن مياه المحيطات ستصدم «الجسر الأخضر» في نهاية المطاف، لينهار الجزء الأوسط منه، ويتحول إلى أكوام.

جسر «Ayres» الطبيعي- وايومنج:

يقع هذا الجسر في شرق ولاية وايومنج الأمريكية، على بعد حوالي 40 ميلًا إلى الشرق من مدينة كاسبر. ويبلغ طوله 100قدم، وارتفاعه 50 قدمًا، ويعد أبرز معالم حديقة «لابريل كريك» التي تمتد مساحتها على 22 فدان.

الجسور الطبيعية للنصب التذكاري الوطني- يوتا:

نحتت تيارات المياه والسيول 3 من الجسور الطبيعية في منطقة ساحلية بجنوب شرق ولاية يوتا الأمريكية، على مدى ملايين السنين.وقد أعلنت المنطقة نصبًا تذكاريًا وطنيًا في عام 1908، وأعطيت الجسور 3 أسماء عام 1909، وهي: «Owachomo»، «Kachina» و«Sipapu».

جسر «Pont d'Arc»- فرنسا:

هو جسر طبيعي شكله نهر أرديتشي في جنوب فرنسا، وصُنف كموقع للتراث الوطني الفرنسي في عام 1982. ويعد هذا الجسر الذي يبلغ طوله 54 مترًا، الجسر الطبيعي الوحيد في فرنسا الذي يمتد فوق نهر متدفق.

الجسور الطبيعية لشاطئ الولاية- كاليفورنيا:

تشتهر هذه المنطقة بموجات المد والجزر التي تداهمها من فترة لأخرى، ولكن عادة ما يزورها عدد من الملوك في منتصف أكتوبر من كل عام، مع انحسار موجات المد، وتقام الاحتفالات للترحيب بهم.

جسر لندن- أستراليا:

يعد أحد معالم حديقة ميناء كامبل الوطنية في أستراليا، ويتكون الجسر من تكوينات صخرية بحرية انهارت جزئيا في عام 1990، ليصبح الجسر غير متصل من الوسط.

جسر «Fairy Bridge»- الصين:

يعد هذا الجسر، الذي يقع في جنوب غرب الصين قرب الحدود مع فيتنام، أطول جسر طبيعي في العالم، بحسب الخبراء، إذ أنه يمتد بطول 400 قدم.

جسر«Pravcicka Brana»- التشيك:

يقع «Pravcicka Brana» في جمهورية التشيك، ويعد أكبر جسر صخري في قارة أوروبا، بطول 90 قدمًا، وارتفاع نحو 70 قدماً.

وادي رم- الأردن:

مازالت قبائل البدو تعيش في محمية وادي رم بالأردن، التي تمتد على مساحة نحو 720 كيلومترًا مربعًا من الصحراء. وبين الجبال والوديان، يوجد عدد من الجسور الطبيعية اللافتة.وعلى الرغم من أنه يمكن للزوار التجول في المنطقة باستخدام سيارة خاصة أو التمتع بالسير على الأقدام لاستكشاف المنطقة، تقدم قبائل البدو للسياح رحلات منظمة باستخدام سيارات «الجيب» أو الشاحنات الصغيرة.

الجسر الطبيعي في حديقة «يوهو» الوطنية- كندا:

على الرغم من أن معظم عشاق الطبيعة يقصدون حديقة «بانف» الوطنية الشهيرة في كندا، فهناك أيضًا عدد من القمم الشاهقة والشلالات الرائعة والجسور الطبيعية الخلابة في حديقة «يوهو» الوطنية، التي تقع على المنحدرات الغربية لجبال روكي الكندية في كولومبيا البريطانية.

«تاسيلي ناجر»- الجزائر:

هي سلسلة جبلية تقع بولاية إليزي في الجنوب الشرقي للجزائر. وأدرجت ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1982. وهي تحظي بعدد من الجسور الطبيعية المذهلة التي تعرف باسم «الغابات الصخرية»، والتي تبدو كأطلال لمدن قديمة مهجورة بفعل الزمن والعواصف الرملية.

الجسر الطبيعي- فرجينيا:

جسر فرجينيا الطبيعي، يعد واحد من أقدم العجائب المعترف بها في هذه المستعمرة الإنجليزية. وتم نحت شكل الجسر عبر تيارات جوفية تتدفق من خلال كهف انهار سقفه. وقد أعلنت ولاية فيرجينيا مؤخرًا خططًا لتحويل الأرض المحيطة إلى حديقة بحلول نهاية عام 2015.

جسر «Cueva de los Portales»- كوبا:

يقع الجسر في إقليم في بينار ديل ريو، غربي كوبا، ويمر فوق كهف كان يعد بمثابة أحد مخابئ الزعيم الثوري ارنستو تشي جيفارا، خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

جسر «Hazarchishma» الطبيعي- أفغانستان:

عندما سافر الباحثون في جمعية «الحفاظ على الحياة البرية» إلى أفغانستان عام 2010 لإجراء مسح على الحياة البرية في هذا البلد المضطرب، اكتشفوا هذا الجسر الطبيعي الهائل الذي قد يكون واحدًا من أكبر الجسور الطبيعية في العالم. (طوله 200 قدم، وارتفاعه أكثر من 1000 قدم تقريبًا).

جسر «Lexington Arch»- نيفادا:

هناك أدلة تشير إلى أن قوس «ليكسينجتون» الواقع في الحديقة الوطنية في ولاية نيفادا قد يكون في الواقع جسرًا، فالأقواس التي تشكلها الجداول ومصادر المياه الأخرى تعد جسورًا في الأغلب.