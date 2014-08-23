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من جديد - صلاح خارج قائمة تشيلسي أمام ليستر

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من جديد - صلاح خارج قائمة تشيلسي أمام ليستر من جديد - صلاح خارج قائمة تشيلسي أمام ليستر

خرج محمد صلاح جتاح تشيلسي من قائمة فريقهن التي تواجه ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وكان صلاح قد غاب أيضا عن قائمة فريقه في لقاء بيرنلي في المباراة الأخيرة من الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

ويلعب جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بالثلاثي إدين أزار وأندريه شورلي وأوسكار خلف دييجو كوستا المهاجم الوحيد.

ولم يتواجد صلاح ضمن الاحتياطيين مثله مثل فيرناندو توريس، وسط وجود أسماء مثل ويليان وديديه دروجبا.

يذكر أن صلاح شارك في معظم مباريات تشيلسي بفترة الإعداد.

ويحرس ثيبوا كورتوا مرمي تشيلسي من جديد، فيما يجلس بتر تشك على مقاعد البدلاء.

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