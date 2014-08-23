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بالصور - انهيار أجزاء من ملعب شاختار الأوكراني بسبب قذائف روسيا

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بالصور - انهيار أجزاء من ملعب شاختار الأوكراني بسبب قذائف روسيا بالصور - انهيار أجزاء من ملعب شاختار الأوكراني بسبب قذائف روسيا

تسببت قذائف روسية من انفجار ملعب دونباس ارينا الخاص بنادي شاختار دونيتسك الأوكراني مما أدي إلى انهيار أجزاء كبيرة من الملعب.

وتشهد شرق أوكرانيا غارات روسية متتالية، أسفرت عن وفاة ما يقارب 1400 شخص وإجبار نحو 117 ألف مواطن علي الفرار من منازلهم والعبور إلى روسيا.

إلا أن القذائف وصلت إلى مدينة دونيتسك التي تقع وسط المدينة.

أكد النادي الأوكراني عدم وجود أي ضحايا في العنصر البشري، إلا أن الضرر الأكبر كان في مصادر الطاقة الخاصة بالملعب.

وكان ستة لاعبين بشاختار خمسة برازيليين وأرجنتيني، قد رفضوا العودة لأوكرانيا عقب خوض مباراة ودية في يوليو الماضي أمام أوليمبيك ليون الفرنسي.

وقال اللاعبون إنهم رفضوا العودة مع باقي الفريق بحجة خوفهم من زيادة تدهور الوضع الأمني الذي تعيشه شرق أوكرانيا، وخاصة مدينة دونيتسك، مشهد الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والميليشيات الموالية لروسيا.

شاهد - صور انهيار ملعب شاختار بسبب روسيا

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