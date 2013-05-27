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مباشر – الزمالك 0-0 الاتحاد.. جعفر يقود هجوم الفريق الأبيض

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مباشر – الزمالك 0-0 الاتحاد.. جعفر يقود هجوم الفريق الأبيض مباشر – الزمالك 0-0 الاتحاد.. جعفر يقود هجوم الفريق الأبيض

عاد أحمد جعفر مهاجم الزمالك إلى التشكيل الأساسي للفريق الأبيض في مواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وتغيب جعفر عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض الأخيرة، في ظل اعتماد جورفان فييرا المدير الفني على عبد الله سيسيه أساسيا.

إلا أن فييرا قرر الاعتماد على جعفر في مواجهة الاتحاد، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" يوم الجمعة في مرمى خيطان الكويتي وديا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد

خط الدفاع: محمود فتح الله – أحمد مجدي – أحمد سمير – صبري رحيل

خط الوسط: إبراهيم صلاح – نور السيد – عمر جابر – محمد عبد الشافي – أحمد حسن

خط الهجوم: أحمد جعفر

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