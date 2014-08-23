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محلب فى الفرافرة غدًا لتدشين مشروع طريق عين دالة – الفرافرة

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محلب فى الفرافرة غدًا لتدشين مشروع طريق عين دالة – الفرافرة محلب فى الفرافرة غدًا لتدشين مشروع طريق عين دالة – الفرافرة

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بزيارة لواحة الفرافرة غدًا الأحد لتدشين مشروع طريق عين دالة – الفرافرة بطول 110 كيلو مترًا والذي سيساهم بفتح آفاق الاستثمار الزراعى بالمنطقة.
> يذكر أن تدشين الطريق العرضى لمنطقة عين دالة، يستهدف إقامة أكبر منطقة زراعية موزارية لمنطقة شرق العوينات بالمنطقة والتي من خلالها سوف يتم وضع حجر الأثاث للفرافرة الجديد ة لاستصلاح وزراعة 220 ألف فدان بالفرافرة الجديدة والتي تقع غرب مدينة الفرافرة فضلًا عن إقامة مشروع متكامل زراعي صناعي يوفر آلاف من فرص العمل للشباب.
> يبدأ الطريق من الكيلو 24 بطريق الفرافرة الواحات البحرية ويمتد غربًا بطول 110 كم ليصل إلى منطقة عين دالة أول المواقع الزراعية بالفرافرة الجديدة.

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