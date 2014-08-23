يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بزيارة لواحة الفرافرة غدًا الأحد لتدشين مشروع طريق عين دالة – الفرافرة بطول 110 كيلو مترًا والذي سيساهم بفتح آفاق الاستثمار الزراعى بالمنطقة.
> يذكر أن تدشين الطريق العرضى لمنطقة عين دالة، يستهدف إقامة أكبر منطقة زراعية موزارية لمنطقة شرق العوينات بالمنطقة والتي من خلالها سوف يتم وضع حجر الأثاث للفرافرة الجديد ة لاستصلاح وزراعة 220 ألف فدان بالفرافرة الجديدة والتي تقع غرب مدينة الفرافرة فضلًا عن إقامة مشروع متكامل زراعي صناعي يوفر آلاف من فرص العمل للشباب.
> يبدأ الطريق من الكيلو 24 بطريق الفرافرة الواحات البحرية ويمتد غربًا بطول 110 كم ليصل إلى منطقة عين دالة أول المواقع الزراعية بالفرافرة الجديدة.
محلب فى الفرافرة غدًا لتدشين مشروع طريق عين دالة – الفرافرة
يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بزيارة لواحة الفرافرة غدًا الأحد لتدشين مشروع طريق عين دالة – الفرافرة بطول 110 كيلو مترًا والذي سيساهم بفتح آفاق الاستثمار الزراعى بالمنطقة.