محلب فى الفرافرة غدًا لتدشين مشروع طريق عين دالة – الفرافرة

يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بزيارة لواحة الفرافرة غدًا الأحد لتدشين مشروع طريق عين دالة – الفرافرة بطول 110 كيلو مترًا والذي سيساهم بفتح آفاق الاستثمار الزراعى بالمنطقة.

> يذكر أن تدشين الطريق العرضى لمنطقة عين دالة، يستهدف إقامة أكبر منطقة زراعية موزارية لمنطقة شرق العوينات بالمنطقة والتي من خلالها سوف يتم وضع حجر الأثاث للفرافرة الجديد ة لاستصلاح وزراعة 220 ألف فدان بالفرافرة الجديدة والتي تقع غرب مدينة الفرافرة فضلًا عن إقامة مشروع متكامل زراعي صناعي يوفر آلاف من فرص العمل للشباب.

> يبدأ الطريق من الكيلو 24 بطريق الفرافرة الواحات البحرية ويمتد غربًا بطول 110 كم ليصل إلى منطقة عين دالة أول المواقع الزراعية بالفرافرة الجديدة.