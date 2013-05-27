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الإسماعيلي يمهد طريق المقاولون للهروب من الهبوط

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الإسماعيلي يمهد طريق المقاولون للهروب من الهبوط الإسماعيلي يمهد طريق المقاولون للهروب من الهبوط

ابتعد المقاولون العرب عن منطقة الهبوط مؤقتا بعد تحقيقه لفوز غالي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجيش بالسويس في الأسبوع الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وشارك الإسماعيلي الذي ضمن صعوده لمرحلة التتويج بالدوري الأسبوع الماضي بتشكيل أغلبه من الناشئين مما سهل المهمة على فريق المقاولون العرب الذي يسعى بقوة للنجاة من الهبوط.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد رزق لاعب وسط المقاولون بعد أن استغل بينية مررها له موسى كابيرو من الناحية اليمنى ليضعها في شباك محمد صبحي في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن المقاولون من الحفاظ على الهدف على الرغم من دفع محمد وهبة مدرب الإسماعيلي بلاعبيه محمد حمص وأحمد علي مع نهاية الشوط الأول إلا أن الدراويش لم يشكلوا خطورة كبيرة على مرمى العقباوي لتنتهي المباراة بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الخامس ويبتعد قليلا عن منطقة الهبوط بينما تجمد رصيد الإسماعيلي الذي مازال يؤمن مركزه الثاني في المجموعة عند النقطة 30.

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