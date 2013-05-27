الأهلي يعرض استضافة الإسماعيلي على ملاعبه إسوة بالبنزرتي

أرسل الأهلي عرضا لاستضافة تدريبات الإسماعيلي على ملاعبه في مدينة نصر إسوة بموافقته على استضافة الفريق التونسي.

وكان البنزرتي قد طالب الأهلي بتوفير ملاعب في القاهرة للتدرب عليها قبل مواجهة الإسماعيلي وهو ما وافق عليه النادي الأحمر عارضا نفس الأمر على الدراويش.

ويستقبل الإسماعيلي نظيره البنزرتي في إياب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل في استاد الدفاع الجوي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وافق على طلب البنزرتي بعدما رفض ملعب الدفاع الجوي الفرعي تدرب الفريق التونسي عليها.

وتفوق البنزرتي على الإسماعيلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس 3-0.