TOP 10 :أفضل إطلالات النجمات بالمكياج الطبيعي

تتعدد أنواع المكياج وتختلف باختلاف المناسبة. وبالرغم من جمال الشفاه الجريئة والعيون الدخانية، إلا أنّ المكياج الطبيعيّ احتلّ المرتبة الأولى في عروض الجمال، إذ إنّه يُناسب المرأة في الليل والنهار، ويُبرز جمالها الخاصّ. كما أنّ هذا النوع من المكياج قد اعتمدته نجمات كثيرات، في السهرات والحفلات، وحتى في جلسات التصوير.

إليك أفضل إطلالات النجمات بالمكياج الطبيعي.

قد يعجبك:مكياج العيون البنية على طريقة النجمات

Top 1: Kate Bosworth

تميّزت كايت بالمكياج الطبيعي. والبارز أنّها استخدمت البودرة الشفّافة كي تحافظ على اللون الحقيقيّ للبشرة، وكي تزيل اللمعان عند الذقن والأنف، مع حفاظها على رطوبة الوجه وانتعاشه.

Top 2: Natalie Portman

عند اعتماد المكياج الطبيعي في السهرات، يُمكنك إضافة القليل من الظلال اللامع عند الزاوية الداخلية للعين حتى يُضيء الوجه كله؛ وبذلك تحصلين على عين كبيرة بشكل طبيعيّ جداً.

Top 3: Gisele Bündchen

تشتهر بودرة الخدود بقدرتها على تحديد عظام الوجه، ما يرفع الوجنتين، ويمنح الوجه رسمة جميلة. لكن اللون البرونزي يُفقد المكياج طبيعيته، ويبدو مصطنعاً. ننصحك باستخدام اللون الخوخيّ، الذي وضعته جيزيل.

Top 4: Amanda Seyfried

يشكل الحاجبان أساس إطلالة المكياج لما يمنحه من نعومة أو جرأة؛ لذلك، إذا أردت أن تعتمدي المكياج الطبيعيّ، فانتبهي إلى طريقة رسم الحاجبين، كما يُمكنك الاستعانة بالنجمة أماندا، التي سحبت حاجبيها بشكل لم يؤثر في المكياج الطبيعي.

Top 5: Diane Kruger

من المفضّل الابتعاد عن اللون الأسود في المكياج الطبيعي. لكن من الممكن تحديد الجزء العلوي من عينيك بالكحل الأسود لجعله يبرز بشكل ناعم، على غرار ديان، إذا كنت تحبّين استخدام هذا اللون.

Top 6: Jessica Chastain

إذا أردت اعتماد المكياج الطبيعي في السهرات، ووجدت أنّ شفاهك تبدو شاحبة، فمن الممكن إضافة القليل من الغلوس، على طريقة جيسيكا.

Top 7: January Jones

اعتمدت January Jones في مكياجها الطبيعي على تطابق لون بودرة الخدود وأحمر الشفاه. لكنّها اختارت اللون الزهريّ الفاتح، من أجل الحفاظ على الطبيعيّة.

Top 8: Marion Cotillard

للحصول على إطلالة طبيعية، شبه لامعة، وغير جافّة، استخدمي السبراي على بشرتك، بعد الانتهاء من وضع البودرة.

Top 9: Chloë Moretz

برزت النجمة Chloë بالمكياج الطبيعي. ومن نصائحها لتطبيق هذا المكياج هي استخدام الإسفنجة، بشكل صحيح، والمزج الدقيق عند تطبيق كريم الأساس.

Top 10: Elizabeth Olsen

حافظت Elizabeth Olsen على تناسق إطلالتها وتماسكها، إذ طابقت أحمر الشفاه مع بودرة الخدود.

إليك ـ بالصور ـ أفضل 10 إطلالات للنجمات بالمكياج الطبيعي.

من هي الأجمل بالنسبة إليك؟

تابعي أيضاً:

صوتي للمكياج الأجمل من النجمات على انستغرام

أبرزي جمال عينيك على الطريقة الهندية

أسوأ إطلالات النجمات بالرموش الاصطناعية