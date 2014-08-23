أسرار لتطبيق المكياج الوردي - الذهبي

ما هي الإطلالة التي تفضلينها عند تطبيق مكياجك؟ هل هي الإطلالة البسيطة أم الجريئة؟

"سيِّدتي نت" ينصحك بتغيير إطلالتك لمزيد من الأناقة والجاذبية، فإذا كنت تحبين اللون الوردي في مكياجك فعليك أن تجربي جرأة البرونزي، وإذا كنت تفضلين البرونزي فلماذا لا تمزجينه مع رقة الوردي؟

اجمعي اليوم بين رقة اللون الوردي وجرأة البرونزي في مكياج عصري وأنيق من خلال الخطوات التالية:

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1.بداية عليك بإخفاء بقع وشوائب بشرتك تماماً، ولتنفيذ ذلك عليك باستخدام كريم إخفاء العيوب باللون البيج، فقط ضعي بضع نقاط فوق مناطق البقع والاحمرار وربتي عليها برفق حتى تختفي، وإذا كنت تعانين من الكلف فعليك حينها أن تستخدمي كريم إخفاء العيوب باللون البني.

2.ضعي كريم الأساس الخاص بك على كامل وجهك ورقبتك.

3.ولتنهي تأسيس بشرتك عليك باستخدام كريم إخفاء العيوب، ولكن هذه المرة تحت العينين، ولاستخدام الكونسيلر تحت العينين بطريقة أكثر احترافية قومي بمزجه مع نقطتين من كريم الأساس، ثم ضعي المزيج تحت عينيك مع ضرورة التأكُد من تغطية زاويتي العينين الداخليتين، وإذا لم تختفِ الهالات السوداء بالكامل يمكنك نثر القليل من البودرة الحرة فوق المزيج.

4.ضعي طبقة من اللون الوردي الرقيق على كامل جفنك العلوي بداية من مدمع العين وحتى منتصف الجفن.

5.ضعي طبقة من اللون البرونزي بداية من منتصف الجفن وحتى نهاية الجفن الخارجي.

6.ضعي طبقة أخرى من اللون البرونزي أسفل حاجبيك بحيث تكون موازية لخط الحاجب حتى تلتقي مع اللون البرونزي المتواجد في نهاية الجفن العلوي.

7.أعيدي استخدام اللون الوردي على جفنك السفلي عن طريق رسم خط رفيع جداً من الظلال الوردية الموازية لخط الرموش السفلي.

8.وزعي ألوان الظلال بخفة على جفونك مع مراعاة مزجها بواسطة إسفنجة صغيرة حتى لا تظهر ألوان الظلال المختلفة على جفونك بشكل غير متناسق.

9.ارسمي خطاً رفيعاً من الآي لاينر بحيث يكون قريباً جداً من خط الرموش.

10.وأخيراً عليك بوضع اللمسات الأخيرة من خلال تطبيق الماسكارا ووضع القليل من بودرة الخدود البرونزية على وجنتيك، أما بالنسبة لشفاهك فيمكنك تطبيق أحمر الشفاه البرونزي أو الوردي عليها، كما يمكنك تركها طبيعية إذا كنت تحبين المظهر البسيط والأنيق.

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