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بن حلي: وزراء الخارجية العرب سيناقشون تداعيات تدخل "حزب الله" في الأزمة السورية

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بن حلي: وزراء الخارجية العرب سيناقشون تداعيات تدخل "حزب الله" في الأزمة السورية بن حلي: وزراء الخارجية العرب سيناقشون تداعيات تدخل "حزب الله" في الأزمة السورية
نائب الأمين العام للجامعة العربية: العربي انتقد موقف الحزب ودعا قياداته لمراجعة مواقفها

كتب : أ ش أ الإثنين 27-05-2013 17:25

صرح السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، بأن مجلس الجامعة سيناقش فى اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر عقده الأربعاء المقبل 5 يونيو المقبل بالقاهرة برئاسة ، الأزمة السورية وتداعيات تدخل حزب الله فيها وبلورة الرؤية العربية قبيل مؤتمر جنيف 2.

وقال أحمد بن حلى إن الاجتماع الوزارى سيسبقه اجتماع للمندوبين الدائمين فى نفس اليوم للإعداد للاجتماع الوزارى ومناقشة تطورات الأزمة السورية والمخاطر المترتبه على دخول حزب الله على خط الأزمة السورية وتداعيات هذا الموقف.

وأكد أن مجلس الجامعة العربية سيناقش العواقب الخطيرة لتلك المواقف والأحداث على أمن لبنان واستقراره، وذلك حرصاً على مصلحة لبنان العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلى، وهو ما ترجم عملياً بسياسة النأى بالنفس التى انتهجتها اللبنانية فى تعاملها مع مجريات الأزمة السورية خلال الفترة الماضية.

وأضاف بن حلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية انتقد حزب الله وإعلانه الانخراط فى القتال الدائر فى سوريا، ودعا قيادة حزب الله الى مراجعة مواقفها وعدم التدخل فى القتال فى سوريا.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش الموقف العربي الواجب اتخاذه لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية فى ضوء قرارات القمة العربية والمجلس الوزاري بشأن ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السوري والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة بطريقة سلمية.

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