حصرياً...تفاصيل شخصية الهام شاهين في "يوم للستات"

برغم حالة التكتّم والسريّة، التي يفرضها صنّاع فيلم"يوم للستات"، على شخصيّاته، إلا أنّ "سيدتي نت" استطاع الوصول إلى تفاصيل شخصيّة بطلة العمل ومنتجته الفنانة إلهام شاهين. فشاهين ستظهر بشخصيّة سيّدة غجريّة، بنت بلد، تسكن في إحدى الحارات الشعبيّة، وترتدي في معظم أحداث الفيلم إيشاربات على رأسها، ليتناسب مظهرها مع الشخصيات التي تسكن في مثل هذه الأماكن الشعبية، في وقت تمرّ الشخصيّة بعدّة تغيّرات.

الفيلم يتمّ استئنافه قريباً، بعد فترة توقّف. ويشارك في بطولته الفناناتين نيللي كريم وسماح أنور، إلى جانب مجموعة من الزملاء، فيما يتولى إخراجه كاملة أبو ذكرى.