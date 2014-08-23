«أوتشا»: 460 ألف نازح فلسطيني في غزة

أعلن تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «أوتشا»، ارتفاع أعداد النازحين في قطاع عزة، لتبلغ 460 ألف نازح، وهذا يمثل أكثر من ربع سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك 280 ألفا يعيشون حاليا في ملاجئ وكالة «أونروا».

وأضاف التقرير، الذي صدر، السبت، أن الوكالة استكملت التقييم، الذي أجرته حول المياه للملاجئ، حيث تم إصلاح جميع الشبكات والآبار لتوفير مياه صالحة للشرب، وتم توصيل هذه الملاجئ بشبكات المياه، لافتا إلى أن هذه المصادر لا توفر مياه كافية للنازحين.

وأوضح أن وحدة المياه لبلدية الساحل أجرت إصلاحات مؤقتة لشبكات المياه والصرف الصحي خلال فترة وقف إطلاق النار والتي تركزت في المناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وأشار إلى أن استمرار الأعمال العدائية تسبب في استشهاد 042 .2 ألف فلسطيني من بينهم 1444 ألف مدني طبقا للتقديرات المبدئية، لافتا إلى فقدان 140 أسرة فلسطينية على الأقل منذ 7 يوليو ثلاثة أو أكثر من أعضائها في نفس الحادث ليرتفع أعداد الوفيات إلى 735 شخصا.

وأكد الحاجة إلى توفير المساعدات النقدية وأكثر من 70 مليون دولار لنحو 200ر17 أسرة لتغطية نفقات الإيجار والمصروفات الضرورية مضيفا أنه بالرغم من استمرار الأعمال العدائية، فإن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي يوفران مساعدات غذائية دورية لنحو مليون شخص.

ونوه التقرير بأنه تم توزيع مساعدات غذائية استثنائية لـ 415 ألف شخص من إجمالي 730 ألف شخص تأثروا بالنزاع.