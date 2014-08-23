إمام كندي: «داعش» تهددني بالقتل شهريا

قال إمام كندي معروف بخطبه المعتدلة إنه تعرض لتهديد بالقتل من قبل مواطن كندي يحارب في صفوف تنظيم «داعش»، واتهم التنظيم بعمليات تجنيد نشطة في كندا.

وأوضح الإمام سيد سحر وردة، مؤسس المجلس الإسلامي الأعلى في كندا، لمحطة التليفزيون الكندية، «سي بي سي»، أنه تلقى اتصالا عبر موقع «فيس بوك» من مسلم بأوتاوا، قال إنه يقاتل حاليا في مدينة الموصل بشمال العراق، التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».

وأضاف أن المتصل «اعترض على إدانتي لـ(داعش) وقال: أنت إمام منحرف، وتفسيرك للإسلام ليس صحيحا»، وبعد أن أوضح أنه يتعرض للتهديد بالقتل «كل شهر»، قال إنه اتصل بالشرطة الفيدرالية فور تلقيه هذه الرسالة.

ودعا السلطات الكندية والغربية إلى التصدي لـ«الحركات الجهادية»، مذكرا بأنه يوجد أكثر من 100 كندي يقاتلون إلى جانب «داعش» في العراق وفي سوريا.