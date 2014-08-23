أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2099 شهيداً

Google+ Print

ارتفعت، السبت، الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 2099 شهيدا.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مسنا يبلغ 64 عاما استشهد وأصيب 7 آخرون بجروح في استهداف إسرائيلي على منطقة «جحر الديك» جنوب مدينة غزة.

وأعلنت المصادر عن وفاة شاب، 25 عاما، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفته عندما كان يقود دراجة نارية في خان يونس جنوب قطاع غزة قبل أيام.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد قتلى غارة إسرائيلية على منزل في مخيم «الزوايدة» للاجئين وسط قطاع غزة فجر السبت إلى 5 بعد انتشال جثتين من تحت ركام المنزل المدمر، كما أعلن مسعفون أن نحو 15 شخصا أصيبوا بجروح حالة عدد منهم بالحرجة جراء قصف الطيران الإسرائيلي 3 منازل سكنية في منطقة حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة هجمات على منازل سكنية أخرى وأراض زراعية ومواقع تدريب في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية