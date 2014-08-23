ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2099 شهيداً

ارتفعت، السبت، الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 2099 شهيدا.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مسنا يبلغ 64 عاما استشهد وأصيب 7 آخرون بجروح في استهداف إسرائيلي على منطقة «جحر الديك» جنوب مدينة غزة.

وأعلنت المصادر عن وفاة شاب، 25 عاما، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفته عندما كان يقود دراجة نارية في خان يونس جنوب قطاع غزة قبل أيام.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد قتلى غارة إسرائيلية على منزل في مخيم «الزوايدة» للاجئين وسط قطاع غزة فجر السبت إلى 5 بعد انتشال جثتين من تحت ركام المنزل المدمر، كما أعلن مسعفون أن نحو 15 شخصا أصيبوا بجروح حالة عدد منهم بالحرجة جراء قصف الطيران الإسرائيلي 3 منازل سكنية في منطقة حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة هجمات على منازل سكنية أخرى وأراض زراعية ومواقع تدريب في مناطق متفرقة من قطاع غزة.