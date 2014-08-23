أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

البيت الأبيض يدافع عن لعب «أوباما» الجولف بعد خطاب عن وفاة صحفي أمريكي

Google+ Print

ألقى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بيانا حزينا حول موت الصحفي الأمريكي، جيمس فولي، بعد ظهور مقطع مصور يوضح إعدام عناصر تنظيم «داعش» لفولي، ثم توجه أوباما بعد ذلك مباشرة إلى ملعب الجولف، وأدى تتابع الحدثين، الأربعاء، إلى تعرض أوباما إلى انتقادات، ولم يكن النقد، الذي تعرض له أوباما عالميا لكنه ظهر على جانبي الطيف السياسي حيث هاجمه نائب الرئيس السابق، ديك تشيني، والمدون اليساري، عزرا كلاين، الذي قال عبر حسابه بموقع «تويتر» إنه «أمر سيء».

ودافع مساعدون رئاسيون عن أوباما وقالوا إنه مارس الجولف ليصفي ذهنه ولتخفيف الضغط الذي يتعرض له جراء وظيفته المليئة بالضغوط.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، إريك شولتز، للصحفيين، الجمعة: «أود أن أقول أنه بوجه عام أعتقد أنكم تعرفون أن الأنشطة الرياضية وأنشطة الترفيه طريقة جيدة لصفاء الذهن بالنسبة للكثيرين منا»، ويعود أوباما إلى واشنطن، الأحد.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات