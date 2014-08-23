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محافظ السويس يتفقد محطة صرف “24 أكتوبر” بحي فيصل

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محافظ السويس يتفقد محطة صرف “24 أكتوبر” بحي فيصل محافظ السويس يتفقد محطة صرف “24 أكتوبر” بحي فيصل

اللواء العربى السروى محافظ السويس

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس صباح اليوم السبت أعمال إصلاح كسر خطى G.r.P 400 ، 700 م بمنطقة 24 اكتوبر بحي فيصل أمام محطة الصرف الصحى المتصلتين من المحطة الرئيسية بمنطقة زرب و تل القلزم إلى مجمع الخطوط الرئيسية بعتاقة.

وأكد المحافظ على إن العمل جارى بأقصى سرعة لإنهاء و إصلاح الكسر و إعادة تشغيل الخطين وأعطى تعليماته إلى طلعت عرابى مدير عام الشركة القابضة للمياه للصرف الصحى بالسويس باتخاذ كل التدابير و توفير كل الأمكانيات لإنهاء المشكلة بأقصى سرعة.

رافق المحافظ في الجولة المهندس حسين كامل السكرتير العام المساعد للمحافظ علاء إسماعيل رئيس حى فيصل و طلعت عرابى مدير عام الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحى.

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