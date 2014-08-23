محافظ السويس يتفقد محطة صرف “24 أكتوبر” بحي فيصل

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس صباح اليوم السبت أعمال إصلاح كسر خطى G.r.P 400 ، 700 م بمنطقة 24 اكتوبر بحي فيصل أمام محطة الصرف الصحى المتصلتين من المحطة الرئيسية بمنطقة زرب و تل القلزم إلى مجمع الخطوط الرئيسية بعتاقة.

وأكد المحافظ على إن العمل جارى بأقصى سرعة لإنهاء و إصلاح الكسر و إعادة تشغيل الخطين وأعطى تعليماته إلى طلعت عرابى مدير عام الشركة القابضة للمياه للصرف الصحى بالسويس باتخاذ كل التدابير و توفير كل الأمكانيات لإنهاء المشكلة بأقصى سرعة.

رافق المحافظ في الجولة المهندس حسين كامل السكرتير العام المساعد للمحافظ علاء إسماعيل رئيس حى فيصل و طلعت عرابى مدير عام الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحى.