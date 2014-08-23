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جريزمان: ثقتي تزيد بمرور الوقت

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جريزمان: ثقتي تزيد بمرور الوقت جريزمان: ثقتي تزيد بمرور الوقت

مدريد، (إفي): أكد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني أن ثقته تزيد مع الفريق المنضم إليه حديثا بمرور الوقت، وذلك بعد أن خاض لقائه الأول كأساسي مع الروخيبلانكوس أمام ريال مدريد في إياب كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي انتهت لصالح الأتلتي بهدف نظيف.

وقال جريزمان، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "أنا أفهم اللعب. شيئا فشئيا تزداد ثقتي".

وأعرب جريزمان عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به الفريق، مشيرا "أتمنى أن أقدم المزيد. أنا سعيد للغاية بالتواجد في هذا النادي".

وأوضح "المباراة الأولى، اللقب الأول، أنا سعيد، ولابد من الاستمرار على هذا النحو".

وأقر بأنه كان يعرف أن جماهير أتلتيكو مدريد "رائعة"، مضيفا "الليلة أثبتوا هذا مجددا".

وفيما يتعلق بالدفاع عن لقب الليجا، قال "سنرى، لعبنا مباراتين، والآن نحن مطمئنون، نتحلى بالواقعية وينبغي المضي قدما".

وعن الفرصة المؤكدة التي سنحت له في الشوط الثاني وأهدرها، قال "رأيتها (الكرة) تمر قريبا، ولكن قدمي اليمنى أصعد بها الحافلة فقط، أنا أعمل على هذا الأمر".

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فيديو اليوم السابع