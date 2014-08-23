أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كارباخال: أتلتيكو مدريد تعمد إهدار الوقت

Google+ Print
كارباخال: أتلتيكو مدريد تعمد إهدار الوقت كارباخال: أتلتيكو مدريد تعمد إهدار الوقت

مدريد، (إفي): أكد داني كارباخال، مدافع ريال مدريد الإسباني أن أتلتيكو مدريد تعمد اهدار الوقت في المباراة التي جمعت بينهما في إياب كأس السوبر الإسباني، والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدف دون رد، ليتوجوا بالبطولة.

وقال كارباخال، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "كل فريق يستخدم أسلحته، ونحن حاولنا صناعة الفرص والاختراق عبر الأطراف، أتلتيكو أهدر الوقت بحثا عن فرصة ثانية تسنح لمهاجميه. حسم هذا الكأس لهم، ويجب علينا تهنئتهم".

وأقر بأن الهدف الذي سجله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعد مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة جاء نتيجة خطأ دفاعي.

وأوضح "نعم لابد من التعلم من الأهداف التي تسكن شباكنا، فهي نتيجة أخطاء ارتكبناها. ولكننا كنا نعلم أننا جئنا لتسجيل الأهداف، ولم نتمكن من هذا"، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع