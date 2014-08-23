كارباخال: أتلتيكو مدريد تعمد إهدار الوقت

مدريد، (إفي): أكد داني كارباخال، مدافع ريال مدريد الإسباني أن أتلتيكو مدريد تعمد اهدار الوقت في المباراة التي جمعت بينهما في إياب كأس السوبر الإسباني، والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدف دون رد، ليتوجوا بالبطولة.

وقال كارباخال، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "كل فريق يستخدم أسلحته، ونحن حاولنا صناعة الفرص والاختراق عبر الأطراف، أتلتيكو أهدر الوقت بحثا عن فرصة ثانية تسنح لمهاجميه. حسم هذا الكأس لهم، ويجب علينا تهنئتهم".

وأقر بأن الهدف الذي سجله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعد مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة جاء نتيجة خطأ دفاعي.

وأوضح "نعم لابد من التعلم من الأهداف التي تسكن شباكنا، فهي نتيجة أخطاء ارتكبناها. ولكننا كنا نعلم أننا جئنا لتسجيل الأهداف، ولم نتمكن من هذا"، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.