تقرير حكم مباراة السوبر يُدين سيميوني.. وقد يتعرض للإيقاف

مدريد، (إفي): أكد الحكم ديفيد فرناندز بوربالان، الذي أدار مباراة إياب كأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز الآخير بهدف دون رد في تقريره أن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للروخيبلانكوس "توجه إلى الحكم الرابع وضربه براحة يده على رأسه مرتين" بعد طرده.

وقال بوربالان، في التقرير، "في الدقيقة 25 طردت مدرب أتلتيكو مدريد للاحتجاج وذراعاه مرفوعتان، خارج المنطقة الفنية في عدة مناسبات، متجاهلا تعليمات الحكم الرابع الذي طلب منه في عدة مناسبات التوقف عن هذه الأفعال".

وأوضح "فور طرده، توجه إلى الحكم الرابع وضربه براحة يده على رأسه في مناسبتين. وبعد ذلك، وقبل التوجه إلى غرف تغيير الملابس صفق عدة مرات في اشارة لعدم رضاه عن القرار"، وفقا لما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأضاف التقرير أن الحكم الرابع لاحظ "في الدقيقة 58 من عمر المباراة أن المدرب المذكور يتواجد في المدرجات التي تقع خلف مقاعد فريقه"، مشيرا إلى أنه حذر المسؤول في الفريق في الملعب، كارلوس بينيا، بضرورة أن يغادر التشولو موقعه نظرا لأنه مطرود.

وأكد "هذا المدرب ظل في نفس مكانه متجاهلا تعليماتنا حتى نهاية المباراة".