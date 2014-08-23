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مؤتمر دولي بالأقصر لمكافحة المنشطات الرياضية بمشاركة 13 وزير رياضة عربي

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مؤتمر دولي بالأقصر لمكافحة المنشطات الرياضية بمشاركة 13 وزير رياضة عربي مؤتمر دولي بالأقصر لمكافحة المنشطات الرياضية بمشاركة 13 وزير رياضة عربي

أرشيفية

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالأقصر لاستضافة مؤتمر دولي لمكافحة تعاطي المنشطات الرياضية وذلك خلال الفترة من ٤ إلى ٩ سبتمبر القادم بمشاركة 13 وزير عربي .
> يقام المؤتمر برعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر لحث الرياضيين العرب للإعتماد على الرياضة والأطعمة الصحية والإبتعاد عن المنشطات التي تتسبب في منع الرياضيين من المشاركة في المسابقات الدولية .
> من جانبه قال مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر أن المؤتمر سيشارك فيه وزراء الشباب والرياضة من ١٣ دول عربية هي ” ، تونس ، المغرب ، الجزائر، الكويت، ، لبنان ، الاردن ، اليمن ، البحرين ، عمان، الامارات ، السودان” .

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