مؤتمر دولي بالأقصر لمكافحة المنشطات الرياضية بمشاركة 13 وزير رياضة عربي

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالأقصر لاستضافة مؤتمر دولي لمكافحة تعاطي المنشطات الرياضية وذلك خلال الفترة من ٤ إلى ٩ سبتمبر القادم بمشاركة 13 وزير رياضة عربي .

> يقام المؤتمر برعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر لحث الرياضيين العرب للإعتماد على الرياضة والأطعمة الصحية والإبتعاد عن المنشطات التي تتسبب في منع الرياضيين من المشاركة في المسابقات الدولية .

> من جانبه قال مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر أن المؤتمر سيشارك فيه وزراء الشباب والرياضة من ١٣ دول عربية هي ” مصر، تونس ، المغرب ، الجزائر، الكويت، السعودية ، لبنان ، الاردن ، اليمن ، البحرين ، عمان، الامارات ، السودان” .