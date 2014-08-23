بدء جلسة محاكمة مرسي وأعوانه في قضية ” الهروب الكبير “

بدأت الدائرة ” 15 ” بمحكمه جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير “، والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

وقد بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت ونادت المحكمة علي اسماء المتهمين وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة، حيث انهم 131 متهما من بينهم 71 فلسطينيا جميعهم هاربون، واثنان من قيادات حزب الله اللبنانى.

حيث الحاضر منهم هم محمد بديع عبد المجيد سامي “استاذ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف “محبوس”، رشاد محمد علي بيومي “استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة محبوس” صفوه حموده حجازي رمضان ” محبوس ” و محي حامد محمد السيد احمد “طبيب بمستشفى الزقازيق محبوس”، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني “استاذ بكلية العلوم جامعة المنيا محبوس”، محمد محمد مرسى عيسى العياط “رئيس الجمهورية سابقا محبوس”، عصام الدين محمد حسين العريان “طبيب محبوس”، احمد ابو مشهور ابو مشهور عوض “مدرس محبوس”، سعد عصمت محمد الحسيني “محافظ كفر الشيخ الاسبق محبوس”، مصطفى طاهر على الغنيمي “طبيب محبوس”، محمود احمد محمد ابوزيد زناتي “استاذ جراحة محبوس و السيد حسن شهاب الدين ابوزيد “عميد كلية الهندسة جامعة حلوان سابقا محبوس”، محسن يوسف السيد راضي “صحفي محبوس ” و صبحي صالح موسى ابو عاصي “محامي محبوس”، حمدي حسن على ابراهيم “طبيب بشري محبوس ” و احمد محمد محمود دياب “مدرس بكلية الالسن جامعة عين شمس محبوس”، و عبد المنعم محمد امين احمد تغيان “استاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان محبوس”، و احمد احمد على العجيزي “مدير عام المنطقة الاحصائية بالغربية محبوس”، رجب عبد الرحيم المتولي هباله “مدرس محبوس”، عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن “استشاري تخاطب بمستشفى المنصورة “محبوس”، و حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور “نقيب اطباء اسنان مصر محبوس”، محمد محمد ابراهيم البلتاجي “استاذ بكلية الطب جامعة الازهر ” “محبوس” .