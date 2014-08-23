اشتعال النيران بموظف بالمعاش وزجته بسبب كوب شاى بالمنوفية

أصيب موظف بالمعاش وزجته بحروق من الدرجة الثالثة بعدما امتدت النيران إلى ملابسه أثناء إعداده كوب شاى وحاولت زوجته إنقاذه فأمسكت النيران بيها وتم نقلهم لمستشفى تلا المركزى .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مديرأمن المنوفية إخطارًا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث تلا يفيد بوصول فتحى شحاتة أبو خليل 65 سنة بالمعاش مصابًا بحروق بأنحاء متفرقة من الجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 35% وزوجته سنية محمود ندا 55 سنة ربة منزل ومقيمان بقرية زرقان دائرة المركز مصابة بحروق بالوجة والرقبة والساعدين من الدرجات الثلاث بنسبة 40%.

> وبسؤالهم قرر أنه اثناء قيام الزوج بإعداد الشاى عن طريق البوتاجاز وإمتدت النيران لملابسه واثناء تدخل الزوجة لإنقاذه امتدت النيران إليها وحدثت إصابتها تم تحرير محضر بالواقعة 5886 إدارى مركز تلا لسنة 2014 م.