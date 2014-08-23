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جابي عقب الفوز علي ريال مدريد: أتليتكو يواصل الصعود

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جابي عقب الفوز علي ريال مدريد: أتليتكو يواصل الصعود جابي عقب الفوز علي ريال مدريد: أتليتكو يواصل الصعود

(إفي): أبرز لاعب وسط أتليتكو مدريد جابي فرنانديز أهمية فوز فريقه يوم الجمعة بكأس السوبر الإسباني لكرة القدم، أمام ريال مدريد لأنه يوضح أن الروخيبلانكوس "يواصل الصعود".

وقال قائد الفريق في تصريحات عقب اللقاء: "انه لقب هام لم يحرزه الجيل الحالي من اللاعبين، وهو يعني أننا نواصل الصعود".

ومع ذلك، فقد أوضح صعوبة الحفاظ على نفس المستوى الذي قدمه فريقه الموسم الماضي، في ظل منافسة شرسة مع العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، اللذين يمتلكان ميزانيات أكبر.

من جانبه، أبرز قلب الدفاع الاوروجوائي دييجو جودين أن لقب السوبر الإسباني هام للغاية، قائلا: "انه أول لقب في العام. الآن يتبقى الاحتفال به وأنا سعيد للغاية".

وتوج أتليتكو مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على غريمه وجاره اللدود ريال مدريد 1-0 في مباراة الإياب على ملعبه فيسنتي كالديرون، سجل الهدف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

أتليتكو مدريد ريال مدريد

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