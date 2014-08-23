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كوكي: لم ننتقم من ريال مدريد

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كوكي: لم ننتقم من ريال مدريد كوكي: لم ننتقم من ريال مدريد

مدريد، (إفي): أشاد لاعب وسط اتليتكو مدريد كوكي باستمرار تحسن اداء فريقه برغم رحيل بعض اللاعبين عند نهاية الموسم الماضي.

وقال كوكي في تصريح بالتليفزيون الإسباني "كان يبدو ان الوضع تعقد بسبب رحيل زملاء لي لكننا حافظنا على اساس تشكيل الفريق وحققنا بداية جيدة. فزنا بهذه البطولة".

ومع ذلك، فقد أوضح ان الفوز بالسوبر الإسباني امام ريال مدريد لا يمثل انتقام من نهائي دوري الابطال، قائلا "انه ليس انتقاما. فهما بطولتين مختلفتين".

وأضاف أن الموسم طويل، قائلا "احرزنا اللقب لكن المنافسة 38 جولة مع ريال مدريد وبرشلونة تعد امرا معقدا لكننا سنمضي تدريجيا في المباريات وسنرى ماذا سيحدث".

وتوج أتلتيكو مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على غريمه وجاره اللدود ريال مدريد 1-0 في مباراة الإياب على ملعبه فيسنتي كالديرون، بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.

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