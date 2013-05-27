باحثو كوريا: الفراولة والرمان لعلاج التجاعيد

وضمن فعاليات مؤتمر «التجارب الحيوية» Experimental Biology الذى عُقد فى شهر أبريل من العام الماضى بنيوأولينز فى الولايات المتحدة، طرح الباحثون من كوريا الجنوبية نتائج تجاربهم المثيرة للاهتمام حول دهن البشرة، بمادة «حمض إلاغيك" ellagic acid، فى منع حصول تلف كولاجين collagen الجلد. وبالتالى تعمل هذه المادة الطبيعية المستخلصة من الفراولة والرمان، على تقليل احتمالات الإصابة بتجاعيد الوجه جراء التعرض للأشعة فوق البنفسجية القادمة مع ضوء الشمس.

وأشار الباحثون فى جامعة هاليام فى كوريا، إلى أن تلف الكولاجين يحصل نتيجة التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية. و"حمض إلاغيك» هو أحد المواد المضادة للأكسدة، أى مادة تُعطّل عمل المركبات التى تحتوى على الجذور الحرة للأوكسجين.

ومعلوم أن تلك المركبات الضارة تنشأ فى الجلد نتيجة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية. وقام الباحثون بتجربة استمرت ثمانية أسابيع، تم فيها تتبع ومقارنة تأثير دهن الجلد بـ"حمض إلاغيك" أو عدم دهنه به، قبل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وبالنتيجة لاحظ الباحثون أن هذا الأسلوب العلاجى يُقلل بشكل واضح من نشوء التجاعيد، عبر خفض عمل أنزيم «إم إم بى»، وعبر أيضا خفض نشاط مركبات «آى سى إيه أم ."