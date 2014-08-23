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قائد الجيش اللبناني: مستعد للتحقيق في أزمة “عرسال”

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قائد الجيش اللبناني: مستعد للتحقيق في أزمة “عرسال” قائد الجيش اللبناني: مستعد للتحقيق في أزمة “عرسال”

أبدى قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، إستعداده لتشكيل لجنة تحقيق في أزمة بلدة عرسال التي احتلها مسلحو جبهة النصرة وتنظيم داعش في 2 أغسطس الجاري لعدة أيام.. مؤكدا أنه سبق أن نبه إلى الوضع في عرسال عدة مرات وتوقع الهجوم واتخاذ كل الاحتياطات وتم إيقافه.

وقال قهوجي، في تصريح لجريدة “النهار” اللبنانية، “إن الهجوم المسلح شارك فيه 190 فصيلا من المسلحين السوريين وسواهم،لكن رد الجيش اللبناني كان حاسما فكفى تسخيف للمعركة التي لو نجح فيها المسلحون لكانت نتائجها مخيفة على لبنان، القصة أكبر وأخطر من كل ما يقال وأكبر دليل ما قالهرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن تهديد داعش للداخل البريطاني نفسه”.

وحول ما أثير حول ملابسات معركة عرسال على الصعيد العسكري والسياسي وطاولته شخصيا في جوانب منها، قال قهوجي “إن الهجمة كبيرة علي شخصيا علما بأنني قلت وأكرر أنني لا أرضى بنقطة دم واحدة لعسكري أو مدني توصلني إلى الرئاسة إذا كان لدي حظ بالرئاسة .

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