مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بطريق قليوب

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، واصيب 8 أخرين فى حادث تصادم بطريق قليوب.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطاراً بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة رقم 6527 هـ ر اجرة ميكروباص والسياره رقم 9417 ق هـ ي ملاكى حدث اختلال بعجلة القياده بيد قائدي السيارتين واصطدامهما بالمواجهة، وأن السيارة الأولى قيادة عادل صبحى بدوى حنا 30 سنه سائق ومقيم بكفر شبين والثانية قيادة محمد محمد الغيطانى 46 سنه صاحب مصنع ومقيم طحا نوب .

> ونتج عن وفاه الحادث وفاة كلاً من قائد السيارة الأولى وقائد السيارة الثانية، و رضوه أحمد عبدالحميد 5 سنوات مقيمه بكفر سعد إثر اصابتها بكسر بقاع الجمجمه ونزيف من الانف والفم وناهد عرفات شحاته 25 سنه ربه منزل ومقيمة بشبين القناطر إثر اصابتها بكسر بقاع الجمجمه ونزيف من الانف والفم .

والمصابون من مستقلى السيارة الأولى وهم منى محمد عبدالباسط 30 سنه ممرضه بمستشفى الشرطة ومقيمة بكفر شبين باشتباه كسر بالرقبه واشتباه كسر بالحوض وابوضيف أبو اليزيد عبداللطيف 27 سنة بائع ملابس ومقيم بشبين القناطر باشتباه كسر بالضلوع والفخذ الايسر وعبدالفتاح ناجى عبدالرحمن 25 سنه فطاطرى ومقيم بكفر الشرفا باشتباه كسر باليد اليسرى والساعد الايسر وعمرو مصطفى محمد 30 سنه مهندس معمارى مقيم بشبين باشتباه كسر بالفخذ الايسر وكدمات وجروح سطحية بالوجه وادم عمرو مصطفى 3 سنوات مقيم بشبين باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساقين وإبراهيم حمدى عبدالعزيز 35 سنه عامل ومقيم بعزبه الشقرى باشتباه كسر بالعمود الفقرى وحنان فريد عبدالموجود 30 سنه ربه منزل ومقيمه بشبرا الخيمة باشتباه ما بعد الارتجاج ودنيا حسن عبده سن 40 ربة منزل ومقيمه كفر سعد باشتباه ما بعد الارتجاج .

وتم نقل جثث المتوفين لمستشفى شبين القناطر العام والمصابين لمستشفى بنها الجامعى للعلاج عدا المصابة الأولى تم تحويلها لمستشفى الشرطة للعلاج والثامنة لمستشفى قصر العينى بالقاهرة للعلاج .

وتم التحفظ على السيارتين بديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16495 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2014 ، وبالعرض على النيابة العامه صرحت بدفن جثث المتوفين .