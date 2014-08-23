خبير عسكري: ليبيا تحتاج قائد يجمع القبائل.. وطائرات من مالطا وقبرص قصفتها

قال اللواء محمد علي بلال، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الطائرات التي قصفت ليبيا في الـ18 من أغسطس الجاري كانت قادمة من مالطا وقبرص ولا يوجد مكان مناسب آخر لها، لافتا إلى أن الاقمار الصناعية تستطيع تحديد خروج موقع خروج الطائرات التي قصفت طرابلس.

وأضاف «بلال» في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360» عبر فضائية «القاهرة والناس» أن «الأقمار الصناعية تستطيع تحديد موقع خروج الطائرات التي قصفت ليبيا»، مشيرا إلى أن«ليبيا ستصبح في هذه الأوضاع لفترة طويلة لحين وجود قائد يستطيع لم الشمل وجمع القبائل للخروج من هذه المحنة التي تمر بها ومحارباتها ضد الإرهاب» .

وتابع: طرابلس تحتاج إلى قائد يستطيع جمع القبائل حوله لكي تخرج من الكبوة التي تمر بها، لافتا إلى أن الطائرات التي قامت بقصف طرابلس خلال الأيام الماضية قادمة من مالطة وقبرص ولا يوجد مكان مناسب آخر.

كانت عدة مواقع ليبية تعرضت لقصف جوي ولم يعرف من الذي قام بالضربة أو يقف وراءها.