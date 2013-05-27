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وزير الإسكان أمام "الغرفة الأمريكية": "إقليم السويس" ستكون له الريادة في تنمية مصر

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وزير الإسكان أمام "الغرفة الأمريكية": "إقليم السويس" ستكون له الريادة في تنمية مصر وزير الإسكان أمام "الغرفة الأمريكية": "إقليم السويس" ستكون له الريادة في تنمية مصر
وفيق: قانون الضريبة العقارية "عادل".. وخطة لبناء 3 مدن جديدة

كتب : صالح إبراهيم منذ 9 دقائق

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيكون المشروع الرائد خلال الفترة المقبلة.

وقال وفيق، خلال ندوة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن الهدف الأساسى من المشروع هو خلق كيان حيوي جديد قادر على منافسة المناطق الأخرى، وأن ذلك سيكون بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية لتحقيق هذا الغرض .. وأشار إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ساهم بنسبة كبيرة في هذا المشروع، وأن الاختلاف كان في وجهات النظر.

وأضاف وزير الإسكان، إن قانون الضريبة العقارية الجديد "عادل"، وأن عدم وجود هذه الضريبة منذ البداية هو أحد أسباب أزمة الاسكان الحالية، بخاصة أن هناك عددا كبيرا من الوحدات السكنية غير المستغلة، وكشف عن تقدمه بمقترح لزيادة التمويل الموجه للإسكان نتيجة الفجوة القائمة بين العرض والطلب فى الوقت الحالى.

وقال وفيق إن مخطط وزارة الإسكان يهدف إلى بناء مجموعة من المدن الجديدة ومنها العلمين الجديدة والإسماعيلية الجديدة والفيوم الجديدة، إلى جانب عدة مشروعات قومية أهمها المثلث الذهبي الذي يحتوي على أكثر من 50% من الثروة المعدنية في .

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