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المستشار السياسي لـ ” حفتر “: مصر تدعمنا ضد الإرهاب

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المستشار السياسي لـ ” حفتر “: مصر تدعمنا ضد الإرهاب المستشار السياسي لـ ” حفتر “: مصر تدعمنا ضد الإرهاب

خليفة حفتر

قال المستشار السياسي للواء خليفة حفتر، محمد بوصير، إن ليبيا الآن تدخل في عملية جديدة، تحت عنوان «الاستقلال 2»؛ لافتًا إلى أن زيادة أعداد الجيش ومعداته، خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأضاف «بوصير»، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي أسامة كمال، في برنامج «القاهرة 360» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن “الجانب المصري يدعم «ليبيا» في حربها على الإرهاب، رافضا الكشف عن أنواع هذا الدعم، ولكنه سيفصح عنه قريبا”.

وتابع: «ليبيا تتعرض لغارات جوية بدأت يوم 18 من الشهر الجاري، بواقع غارة كل 48 ساعة».

وأكد أن عمليات الجيش الليبي، تأتي في إطار الحرب على الإسلام السياسي «التكفيري» داخل ليبيا، مضيفا: «العالم كله يساندنا، ولم نشهد أي استنكار دولي ضد عملية الكرامة وحربنا على الإرهاب» .

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