القبض على صاحب مصنع ملابس يصنع تي شيرت وشعارات للشرطة

تمكنت اجهزة الامن بشبرا الخيمة من ضبط عادل فاروق حسين محمد 43 سنه صاحب مصنع الشيماء للملابس ومقيم بشارع عبد العزيز يوسف – أرض أم بيومى وبحوزته 500 تي شيرت لقوات الشرطه واكلشيهات طباعة تحمل شعارات للشرطة .

تلقى اللواء محمود يسري اخطارا بالواقعه، وبالفحص تبين ان المتهم بحوزته 500 تي شيرت أسود اللون منهم مائة تي شيرت مطبوع عليها كلمة “بوليس” من الخلف ومن الامام واكلشيهات طباعه تحمل كلمات ” مكافحة الإرهاب ، العمليات الخاصة، كوماندوز”.

> تحرر المحضر رقم 5155 ادارى قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم اربعة ايام احتياطياً على ذمة التحقيقات ويراعى ارساله يوم 24 الجارى للنظر فى تجديد امر حبسه .